Edin Dzeko İstanbul'dan fotoğraf paylaştı, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı

Transferde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Bosna Hersekli 35 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcünün gelişi hem Sarı-Lacivertli, hem de Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandı.

TÜRKİYE'YE SICAK

Tecrübeli futbolcu Instagram hikayesinde İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede 5 milyon euro isteyen Dzeko, menajerine bir gün Türkiye'de oynamak istediğini iletmişti. Mirsad Türkcan ve Utku Cenikli'nin oyuncusu, Türkiye'deki futbol ortamına uzak değil. Ali Koç'un, "İki forvet alacağız" açıklamasının ardından Dzeko'nun bugün paylaşım yapması, transfer iddialarını kuvvetlendirdi.