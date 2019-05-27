Edin Dzeko Türkiye'de

Roma'nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, tatil için Türkiye'ye geldi.

Roma'nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, tatil için Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul'a inen yıldız golcü, akşam uçağıyla Muğla'ya gidecek.



İtayla Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Boşnak futbolcu Edin Dzeka, tatil için Türkiye'ye geldi. Sabah saatlerinde İstanbul'a inen ve kısa bir şehir turu yapan yıldız futbolcu, akşam saatlerinde Muğla'ya geçecek. 1 Haziran'a kadar Türkiye'de kalacak olan golcü oyuncu, daha sonra Bosna'ya dönecek. Öte yandan Edin Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye gelmesi, yıldız forvetin transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Dzeko'nun Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiaları ortaya atıldı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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