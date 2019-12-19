Edin Visca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edin Visca, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Edin Visca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersekli futbolcu, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Visca, yaşam kategorisinde ise oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafına verdi.

Medipol Başakşehir Kaptanı, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına kullandı.

Edin Visca, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade etti.

Edin Visca, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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