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Edin Visca: Başakşehir ve Türkiye için kazandık!

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi.

Edin Visca: Başakşehir ve Türkiye için kazandık!, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Medipol Başakşehir, Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Maçın ardından yayıncı kuruluşa Türkçe açıklamalarda bulunan Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca, takım arkadaşlarını tebrik etti.


Galibiyetin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan kaptan, "Başakşehir ve Türkiye için kazandık. Soyunma odasında ilk yarı hiçbir şey yapmadığımızı ve gol bulmamız halinde bu maçı 3-0 kazanacağımızı söyledim. Avrupa'nın bizim Süper Lig'den bir farkı yok, ben her maçta %100'ümü vermek istiyorum." dedi.


Başakşehir'in tecrübeli stoperi Martin Sktel ise şöyle konuştu:


"Bu galibiyeti fazlasıyla hak ettik. Bunu sadece bir oyuncun performansına bağlayamayız. Önemli bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti birden fazla golle almak da önemliydi."

Başakşehir, Edin Visca, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:40 
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