Edin Visca: "Çeyrek final oynayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Edin Visca: 'Çeyrek final oynayacağız' - Son Dakika Spor

Edin Visca: "Çeyrek final oynayacağız"

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de golün sahibi Edin Visca, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Edin Visca:

UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de golün sahibi Edin Visca, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.


Çeyrek finale çıkacaklarına olan inancı vurgulayan Visca, "Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Kopenhag iyi bir takım. kompakt bir şejkilde duruyorlar sahada. Çok pozisyona girmedik bugün ama en önemlisi kazandık. Demba Ba'nın pozisyonu vardı, Robinho'nun vardı, bir tane topumuz direkten döndü. İnşallah çeyrek final oynayacağız" dedi.


Martin Skrtel ise "Bugün aslında çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. iyi baskkı yapan ve iyi mücadele eden bir takım vardı. Maçın bazı bölümlerinde topa sahip olduklarını da söyleyebiliriz. Aldığımız galibiyet bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.


Başakşehir'in diğer savunma oyuncusu Epureanu "Bu maçların iki ayaklı olduğunu ve buna göre oynamamız gerektiğini biliyorduk. Kopenhag çok baskılı ve mücadeleci bir takım bunu da biliyorduk. Bence bugün istediğimizi aldık ve bunu gol yemeden yaptık. Bunda taraftarımızın da büyük bir payı var. Çok güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.


Edin Visca, Başakşehir, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:21 
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