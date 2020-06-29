Edin Visca'nın 95 maçlık serisi sona erdi! - Son Dakika

Edin Visca'nın 95 maçlık serisi sona erdi!

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, Galatasaray ile oynanan maçta kırmızı kart gördü ve üst üste 95 maçtır sürdüğü serisini yitirmiş oldu.

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, Galatasaray ile oynanan maçta kırmızı kart gördü ve üst üste 95 maçtır sürdüğü serisini yitirmiş oldu.

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Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşen Edin Visca 2017-18 sezonu 3.haftasında bu yana maç kaçırmadan performans göstermişti.


95 haftadır aralıksız oynuyor


Bosna Hersekli oyuncu üst üste 95 haftadır aralıksız Süper Lig'de forma giyiyor. 2017-18 sezonu 3.haftasından bu sezona kadar maç kaçırmayan 1990 doğumlu oyuncu bu dönemde 26 gol atıp 35 asist yaptı ve bu alanda ligin en başarılı oyuncusu oldu.


2014-15 sezonundan beri 198 haftanın 197'sinde görev yaptı


Edin Visca, Başakşehir'in yeniden Süper Lig'e yükseldiği 2014-15 sezonundan beri ligde oynanan 198 maçın 197 tanesinde görev aldı ve müthiş bir istatistiğe imza attı.


Visca bu dönemde 65 gol atıp 53 asist yaptı ve 118 gole doğrudan katkı yaptı. Kaçırdığı tek maç 2017-18 sezonunda 2.haftada oynanan Karabükspor mücadelesi oldu. Bu maçta Abdullah Avcı, Sevilla mücadelesini düşünerek rotasyona gitmişti. Visca, sakatlık ya da cezalı pozisyona son 6 sezonda hiç düşmemişti. Galatasaray maçında kırmızı kart gördü. (Fanatik)


Galatasaray, Başakşehir, Edin Visca, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:45 

Son Dakika Spor Edin Visca'nın 95 maçlık serisi sona erdi! - Son Dakika Spor
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