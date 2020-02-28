Edin Visca: "Türkiye için kazandık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Edin Visca: 'Türkiye için kazandık' - Son Dakika Spor

Edin Visca: "Türkiye için kazandık"

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting'i 4-1 mağlup ederek son 16 turuna kalan Başakşehir'de son golün sahibi Edin Visca, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Edin Visca:

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting'i 4-1 mağlup ederek son 16 turuna kalan Başakşehir'de son golün sahibi Edin Visca, maç sonunda açıklamalar yaptı.


İşte Edin Visca'nın açıklamaları;


Büyük bir sonuç aldık. Sporting'i geçmek bizim için, Türkiye için büyük bir sonuç.


"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"


Bugün büyük bir takım gibi oynadık. Burası benim evim, 9 senedir buradayım. Hem ligde hem de Avrupa'da tarih yazmak istiyorum. Kulüpteki herkes bu sonucu hak ediyor


"TÜRKİYE İÇİN PUANLARI KAZANDIK"


Son penaltıda topu aldım, atacağıma inandım. Hak ediyorduk, o yüzden çok inandım. Sakin oldum ve golü attım. Türkiye için puanları kazandık. Burada durmayacağız, devam edeceğiz inşallah


Başakşehir, Edin Visca, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu
Türkiye, İdlib'deki saldırı sonrası tek yürek oldu! Vatandaşlar Mehmetçik'e destek için toplandı Şehit haberlerinin ardından NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi: İdlib için geçerli mi? Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri
07:27 Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 07:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edin Visca: "Türkiye için kazandık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]