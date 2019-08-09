Son Dakika Haberleri: Edinburgh çıkarması
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Edinburgh çıkarması

1 saat önce

2 Ağustos'ta başlayan festivalde beş kez sahnelenen, dört kez daha perde açacak olan oyun, kentin önemli sanat merkezlerinden Zoo Venues'nün repertuvarına girdi.

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2 Ağustos'ta başlayan festivalde beş kez sahnelenen, dört kez daha perde açacak olan oyun, kentin önemli sanat merkezlerinden Zoo Venues'nün repertuvarına girdi. Beşikçioğlu "Fadik harika bir oyun yazmış ve harika oynuyor" dedi.
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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:48 
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