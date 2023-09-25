Edinburgh Dükü Prens Edward, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Edinburgh Dükü Prens Edward, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni Ziyaret Etti

Son Güncelleme: 25.09.2023 14:43

Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Türkiye'ye yaygın eğitim ve öğretimin genç insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisini arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret etti. Prens Edward, okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti ve geleneksel Türk sanatlarıyla ilgilenen öğrencilerin el işi çalışmalarını inceledi. Ayrıca, depremlerle ilgili bir albümü inceleyen Prens Edward, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek konuştu. Ziyaretin sonunda Prens Edward, Uluslararası Gençlik Ödülü kapsamında altın ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödüllerini takdim edecek.

"Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü"nün hamisi Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret etti.

Prens Edward, yaygın eğitim ve öğretimin genç insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisiyle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla 3 günlük ziyaret için Türkiye'de bulunuyor.

Edward, Kabataş Erkek Lisesi'ne gelişinde Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) yetkilileri ve okul yönetimi tarafından karşılandı.

TİKAV yetkilileri ve okul yönetimi, Prens Edward'a okulun ve öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Prens Edward, Uluslararası Gençlik Ödülleri kapsamında çalışmalar yürüten öğrencilerle sohbet etti.

Ebru, çini boyama, Edirnekari ve dikiş-nakış gibi geleneksel Türk sanatlarıyla ilgilenen öğrenciler, Prens Edward'a yaptıkları el işi çalışmalarından hediye etti.

Öğrencilerle masa tenisi oynayan Prens Edward, robotik atölyesini ve okulun Cambridge sınıfını ziyaret etti.

Edward, Kahramanmaraş merkezli depremlerle alakalı albümü inceledikten sonra Kabataş Erkek Lisesi ziyaretçi defterini imzaladı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Edward, burada Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen, farklı branşlarda görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve TİKAV yetkilileriyle konuştu.

Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Muharrem Bayrak, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası Ödül Programı'nın Türkiye'deki 20'nci yılını kutladığı bu yılda (Prens Edward'ın) bizimle olması, Uluslararası Ödül Programı'nın ne kadar değerli ve önemli bir misyon taşıdığını gösteriyor. Gençlerin okul dışı aktivitelere katılmasını destekleyen ve disipline eden ödül programı sayesinde Türkiye'de 20 binden fazla gencimiz hayata hazırlandılar. Sayıları her geçen gün artan şekilde Kabataş Erkek Lisesi'ndeki ödül katılımcılarımızı da destekliyor ve teşvik ediyoruz." dedi.

Bayrak, Prens Edward'a, annesi Kraliçe II. Elizabeth ve babası eski Edinburgh Dükü Prens Philip'in 2008 yılında okula gerçekleştirdiği ziyaretten kareler ile imzalarını da içeren bir tablo hediye etti.

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Gençlik Ödülü'nün 120'yi aşkın ülkede ve bölgede uygulandığını, Türkiye'de ise 2002 yılından beri TİKAV eliyle yürütüldüğünü söyledi.

Özalp "14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimlerine odaklanan; fiziksel gelişim, beceri gelişim, toplumsal hizmet ve kamp olarak 4 alanda kendi seçtikleri aktivitelerle hayat boyunca kendilerine kattıklarından oluşuyor. Bunu 6 ay, 12 ay, 18 ay gibi aralıklarla yaparak bu ödülü almaya hak kazanıyorlar. Bu ödülün geçerliliği özellikle İngiltere'de çok fazla. Türkiye'de de 20-25 bin gence ulaşmış durumdayız." dedi.

Daha fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini belirten Özalp, Prens Edward'ın kendilerini teşvik etmek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı.

Prens Edward, Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Uluslararası Gençlik Ödülü kapsamında altın ödül almaya hak kazanan 38 öğrenciye ödüllerini takdim edecek.

Kaynak: AA

Prens Edward, İstanbul, Türkiye, Eğitim, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Edinburgh Dükü Prens Edward, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı
15:31 Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı
15:24 Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama
15:12 Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin jestini karşılıksız bırakmadı
15:08 EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak
14:54 Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla
14:53 Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu
14:45 Maden sahasından geçen avcılar, 3 gün boyunca çukurda mahsur kalan Fransız gezgini kurtardı
14:42 10 gün önce Turkcell CEO'su olarak atanan Bülent Aksu, görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 15:46:50. #1.11#
SON DAKİKA: Edinburgh Dükü Prens Edward, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement