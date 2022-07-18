Edinburgh Festival Karnavalı'ndan Renkli Görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Edinburgh Festival Karnavalı'ndan Renkli Görüntüler

18.07.2022 21:54
Edinburgh Festival Karnavalı'ndan Renkli Görüntüler

EDİNBURGH, 18 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'de Edinburgh kentinde düzenlenen Edinburgh Festival Karnavalı'nda aslan dansını izleyen insanlar, 17 Temmuz 2022.

EDİNBURGH, 18 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'de Edinburgh kentinde düzenlenen Edinburgh Festival Karnavalı'nda aslan dansını izleyen insanlar, 17 Temmuz 2022. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un en işlek caddesini müzik ve renklerle dolduran, 300'den fazlası Çin'den olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen 800'den fazla sanatçı, Pazar günü öğleden sonra Edinburgh Festivali Karnavalı çerçevesinde düzenlenen törene katıldı. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

YORUMLAR
500
İngiltere'de aşırı sıcaklar Luton Havalimanı'ndaki pistte tahribata yol açtı İngiltere'de aşırı sıcaklar Luton Havalimanı'ndaki pistte tahribata yol açtı Euston Tren İstasyonunda tren seferlerinin gecikmesi nedeniyle kalabalık oluştu Euston Tren İstasyonunda tren seferlerinin gecikmesi nedeniyle kalabalık oluştu
Kaynak: Xinhua

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edinburgh Festival Karnavalı'ndan Renkli Görüntüler - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:47 Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
19:55 Hülya Avşar, minibüste çalan Ankara havası eşliğinde oyun oynadı! O anların videosu büyük ilgi çekti
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 22:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Edinburgh Festival Karnavalı'ndan Renkli Görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement