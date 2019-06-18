Son Dakika Haberleri: "Edincik, tarihi turizmin çekim merkezlerinden biri haline gelecek"
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"Edincik, tarihi turizmin çekim merkezlerinden biri haline gelecek"

9 dakika önce

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Mahallemizin tarihi yapılarını gün yüzüne çıkarmayı başardığımız zaman Edincik, tarihi turizmin çekim merkezlerinden biri haline gelecek.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Mahallemizin tarihi yapılarını gün yüzüne çıkarmayı başardığımız zaman Edincik, tarihi turizmin çekim merkezlerinden biri haline gelecek." dedi.
Mahalleye ziyarette bulunan Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edincik'in bölgenin en eski ve önemli yerleşim alanlarından biri olarak öne çıktığını söyledi.
Edincik'te geçmişten bugüne ışık tutan pek çok tarihi yapı bulunduğunu belirten Tosun, şöyle konuştu:
"Doğu Roma ve Osmanlı döneminden pek çok tarihi yapı günümüze ulaşmayı başarmıştır. Edincik Mahallemizde bulunan tarihi yapılardan bazıları tescilli, bazıları da özel mülk yapılarıdır. Meclis üyelerimiz ve Fen İşleri Müdürümüz ile tarihi yapılar hakkında detaylı bilgi almak ve yerinde incelemelerde bulunmak için geldik. Gerçekleştirdiğimiz incelemeler sonucunda tarihi yapılarımızın restorasyon çalışmalarını başlatmak için yapabileceklerimizi bir an önce masaya yatıracağız. Mahallemizin tarihi yapılarını gün yüzüne çıkarmayı başardığımız zaman Edincik, tarihi turizmin çekim merkezlerinden biri haline gelecek."
Ziyaret ve incelemelerinde Tosun'a, Belediye Meclis Üyeleri Onur Çon ve Abdullah Erbay, Fen İşleri Müdürü Ufuk Tokbay ile Edincik Muhtarı Kamil Eryılmaz eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:07 Kaynak: AA
Tolga Tosun, Bandırma, Edincik, Kültür Sanat
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