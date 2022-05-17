Edincik'te makilik alan yandı - Son Dakika
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Edincik'te makilik alan yandı

17.05.2022 16:46
Edincik'te makilik alan yandı

Erdek körfezinde yer alan Edincik Mahallesi Şirin Çavuş Mevkii'nde makilik alanda alevler altında kaldı.

Erdek körfezinde yer alan Edincik Mahallesi Şirin Çavuş Mevkii'nde makilik alanda alevler altında kaldı. Yangına Sahil Güvenlik botu yangına müdahale etti.

Bandırma İlçesi kırsal Edincik Mahallesi sınırlarında yer alan Doğalgaz Dönüşüm Santrali yakınında makilik alanda çıkan yangına denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot tarafından müdahale edildi. Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına karadan müdahalede bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bot ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmalarına rağmen alevler güçlükle söndürülebildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni için inceleme başlattı. - BALIKESİR

Edincik'te makilik alan yandı
Edincik'te makilik alan yandı
Edincik'te makilik alan yandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Edincik, İtfaiye, Çavuş, Erdek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edincik'te makilik alan yandı - Son Dakika


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