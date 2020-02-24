Edinson Cavani'den Muhteşem Topuk Vuruşu - Son Dakika
Son Dakika Spor Edinson Cavani'den Muhteşem Topuk Vuruşu - Son Dakika Spor

Edinson Cavani'den Muhteşem Topuk Vuruşu

12 dakika önce

Paris Saint-Germain Ligue 1'de Bordeaux'u 4-3 mağlup ettiği maçta 200. golünü atan Uruguaylı santrafor Edinson Cavani ceza sahasında Di Maria'dan gelen kafa topunu çok şık bir topuk vuruşu ile tamamlıyor.

Paris Saint-Germain Ligue 1'de Bordeaux'u 4-3 mağlup ettiği maçta 200. golünü atan Uruguaylı santrafor Edinson Cavani ceza sahasında Di Maria'dan gelen kafa topunu çok şık bir topuk vuruşu ile tamamlıyor.

Edinson Cavani'den Muhteşem Topuk Vuruşu

Paris Saint Germain, Edinson Cavani, Bordeaux, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:21 
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