Edip Cansever dizeleriyle anılıyor - Son Dakika

Edip Cansever dizeleriyle anılıyor

27.05.2021 17:17
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Tam adı Ömer Edip Cansever olan şair 8 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Tam adı Ömer Edip Cansever olan şair 8 Ağustos 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Edebiyata çocuk yaşlarından itibaren ilgi duyan Cansever, 13 yaşında ilk şiirlerini kaleme aldı.

Şiirleri 1944'te İstanbul dergisinde yayımlanmaya başlayan usta şairin eserleri, sonraki yıllarda da birçok edebiyat dergisinde yer buldu.

Şiirlerini Ahmet Hamdi Tanpınar'a gösterme fırsatı bulan Cansever, 1946'da İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek Ticaret Okulu'nu yarıda bırakan Cansever, Kapalıçarşı'da babasından kalan dükkanda halı ve antika eşya ticareti yapmaya başladı.

Edip Cansever, Yücel, Fikirler, Edebiyat Dünyası ve Kaynak dergilerinde çıkan ilk gençlik şiirlerini topladığı "İkindi Üstü" kitabını 1947'de okuyucuyla buluşturdu. Usta şair, 1951'de arkadaşlarıyla "Nokta" dergisini çıkarmaya başladı.

Şairin daha sonra İkinci Yeni'ye bağlanacak şiir yaklaşımının ilk ipuçlarının ortaya çıktığı ikinci eseri "Dirlik Düzenlik" 1954'te yayınlandı.

Şiirinin temellerini atan "Yerçekimli Karanfil" adlı kitabını da 1957'de çıkaran şair, bu kitabında söz dizimini ve çağrışım düzenini bozarak, özgün bir şiir dili ortaya çıkarmayı amaçladı.

"Kendine özgü bir şiir dünyası kurdu"

"Yerçekimli Karanfil" adlı kitabında kendine özgü bir şiir dünyası kuran ve 1958'de Yeditepe Şiir Armağanı'nı alan şair, TRT'de yayımlanan Edebiyat Dünyası programında, kendisinin "anlatıcı bir şair" olduğunu söylemişti.

Cansever bu programda "Her şairi bir öteki şairden ayıran birtakım özellikler vardır. Bu özelliklerden biri ya da birkaçı ağır basar. Bu ağır basan özellikler de genel olarak kişiliği belirler. Benim anlatıcı tavrım, şiirin sınırlarını geçmeden ortaya konmuş bir anlatıcı biçimidir." ifadelerini kullanmıştı.

Şair Cansever, 1958'de "Yerçekimli Karanfil" ile Yeditepe Şiir Armağanı'nı, 1977'de "Ben Ruhi Bey Nasılım" ile Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü'nü, 1981 yılında ise "Yeniden" ile Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.

İkinci Yeni akımının özgün örneklerini veren ve 1976'dan sonra sadece şiirle uğraşan Cansever, şiirin bireycilikten ve topluma sırtını dönmekten çok daha fazla önemi olduğunu savundu.

"Şiirde tiyatrodan esinlenen diyaloglar kullandı"

Şiiri toplumla ilgi kurmak olarak tanımlayan ve şiirde sürekliliğe dikkati çeken şair, şiirde tiyatrodan esinlenen diyaloglar da kullandı. Cansever, dönemin sanat yayınlarında şiirsel canlılığı besleyen şairler arasında yer aldı.

Kapalı, anlaşılması güç ama yine de anlamdan ayrılmayan bir şiir anlayışını benimseyen, yapıtlarına tutarlı bir bütünlük kazandıran Cansever, şiirinde düzyazı olanaklarını kullanmaktan da çekinmedi.

Sürekli yazan, yayınlayan bir şair olarak ilgiyi hep üstünde tutan Cansever, yalnız şiirleriyle değil tepkileri ve yaşama biçimiyle de kendisinden söz ettirdi.

Toplam 17 şiir kitabına imza atan usta edebiyatçı, kısa şiirlerinde çoğunlukla lirik bir dili tercih ederken, uzun şiirlerinde belli varoluşsal sorunsallar üzerinde durdu.

Bodrum'da tatildeyken beyin kanaması geçiren Cansever, 28 Mayıs 1986'da tedavi için getirildiği İstanbul'da 58 yaşında vefat etti.

Edip Cansever dizeleriyle anılıyor

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Edip Cansever dizeleriyle anılıyor - Son Dakika Magazin


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