EDİRNE 10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım
35 dakika önce
10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)TUTUKLANDIEdirne'nin Meriç ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak...
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:49 Kaynak: DHA
10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)
TUTUKLANDI Edirne
'nin Meriç
ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir
, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak Uzunköprü
ilçesinde adliyeye sevk edildi. Özdemir, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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