Son Dakika Haberleri: EDİRNE 10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım
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EDİRNE 10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım

35 dakika önce

10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)TUTUKLANDIEdirne'nin Meriç ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak...

10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)
TUTUKLANDI
Edirne'nin Meriç ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edildi. Özdemir, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EDİRNE 10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:49 Kaynak: DHA
Uzunköprü, Tayfun Özdemir, Meriç, Edirne, Güncel
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