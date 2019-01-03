Edirne 10 Kişinin, Bir Kişiyi Darp Etmesi Kameralarda
1 saat önce
Edirne'de 10 kişinin, bir kişiyi darp etmesi kameralardaEdirne'de yılbaşı gecesi eğlence mekanı çalışanlarının, tartıştığı kişiyi döverek hastanelik ettiği iddia edildi.
Edirne
'de 10 kişinin, bir kişiyi darp etmesi kameralarda
Edirne'de yılbaşı gecesi eğlence mekanı çalışanlarının, tartıştığı kişiyi döverek hastanelik ettiği iddia edildi. Yaklaşık 10 kişinin bir kişiye darp etmesi kameralara yansıdı.
Olay, Edirne'nin Ayşekadın semtinde bulunan 'Barlar Sokağı
'nda yılbaşı gecesi meydana geldi. İddiaya göre, barda taşkınlık yapan bir kişi, güvenlik görevlileri ve çalışanlar tarafından zorla dışarıya atıldı. Atılan kişi sabaha karşı olay yerine dönerek, bar çalışanları ile tartışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 10 kişi olan bar çalışanları tartıştıkları kişiyi tekme tokat dövmeye başladı. Aldığı darbelerle yere düşen kişiye, bar çalışanları tekmelerle vurmaya sürdürdü. Yerde bulunan kişi de attığı tekme ile kendisine saldıranlardan bir kişiyi yere düşürürken, araya girenler tarafından kavgayı ayırmaya çalışıyor. Aldığı darbelerle yaralanan kişi, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:00 Kaynak: DHA
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