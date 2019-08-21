Son Dakika Haberleri: Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinde hırsızlık
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Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinde hırsızlık

58 dakika önce

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinin deposunda AFAD'a ait 3 dizüstü bilgisayar çalındı.

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinde hırsızlık, System.String[]

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinin deposunda AFAD'a ait 3 dizüstü bilgisayar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yeni yapılan Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine taşınma sırasında bazı kolilerin boş olduğu fark edildi.

AFAD ekiplerinin 3 dizüstü bilgisayarın çalındığını belirlemesi üzerine polise haber verildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Edirne, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:52 Kaynak: AA
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