Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinde hırsızlık
58 dakika önce
Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinin deposunda AFAD'a ait 3 dizüstü bilgisayar çalındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:52 Kaynak: AA
Edirne 112 Acil Çağrı Merkezinin deposunda AFAD'a ait 3 dizüstü bilgisayar çalındı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yeni yapılan Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine taşınma sırasında bazı kolilerin boş olduğu fark edildi.
AFAD ekiplerinin 3 dizüstü bilgisayarın çalındığını belirlemesi üzerine polise haber verildi.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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