Son Dakika Haberleri: Edirne 112'ye asılsız ihbarda bulunanlara ceza
Son Dakika Güncel Haber

Edirne 112'ye asılsız ihbarda bulunanlara ceza

58 dakika önce

EDİRNE'de, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden hizmet vermeye başlarken, merkeze asılsız ihbarda bulunan 20 kişiye 4 bin 146 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Edirne 112'ye asılsız ihbarda bulunanlara ceza, System.String[]

EDİRNE'de, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden hizmet vermeye başlarken, merkeze asılsız ihbarda bulunan 20 kişiye 4 bin 146 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sağlık, polis, jandarma ve itfaiyenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden hizmet vermeye başlarken, AFAD ve 177 Orman yangın ihbar çağrı numaralarının da önümüzdeki günlerde sisteme dahil edileceği kaydedildi. Acil Çağrı Merkezi'ne 2019 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam 116 bin 029 çağrı geldiği belirtilirken, bunların 51 bin 945'inin vakaya dönüşen, 64 bin 84'ünün ise vakaya dönüşmeyen çağrılar olduğu kaydedildi.

4 BİN 146 LİRA CEZA UYGULANDI

Açıklamada, vakaya dönüşmeyen 'asılsız çağrı' oranının yüksek olduğu belirtilerek, "Vatandaşların acil yardım çağrısında bulunduğu 112 acil çağrı merkezinde yaşanan en büyük sorun ise adres sorma, telefon deneme ya da sipariş verme gibi gereksiz yere meşgul etmeden kaynaklanıyor. Vatandaşların her an kendilerinin de acil bir durum içinde olabileceği gerçeğini akılda tutarak, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor" denildi. Merkeze son 8 ayda asılsız ihbarda bulunan 20 kişiye 4 bin 146 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Jandarma, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Röntgen ve laboratuvar çalışanlarına yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenecek
43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyede gazetecilere çantasını fırlattı Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli mesajı: Acil şifalar dilerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:02:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne 112'ye asılsız ihbarda bulunanlara ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]