Edirne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı - Son Dakika

Edirne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı

EDİRNE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gece düzenlenen etkinlikte, dev ekranda darbe girişimi gecesi yaşananlar izletilirken, vatandaşlar ise ellerinde Türk bayraklarıyla o gece hayatını kaybeden 251 şehidi andı.

EDİRNE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gece düzenlenen etkinlikte, dev ekranda darbe girişimi gecesi yaşananlar izletilirken, vatandaşlar ise ellerinde Türk bayraklarıyla o gece hayatını kaybeden 251 şehidi andı.

Edirne Valiliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminde destan yazan şehitler ve gaziler için Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programı gerçekleştirdi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör,  Belediye Başkanı Recep Gürkan, çok sayıda kurum müdürü, şehit ailesi ve gaziler katıldı. Normalleşme sürecinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında etkinliğe girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülürken, oturanlar için de mesafere ayarlaması yapıldı.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
MÜZİK VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlik, müzik ve darbe girişimi gecesi yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı. Yaklaşık 40 dakika süren gösterimin ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Kur'an tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan dinletildi ve ardından 15 Temmuz konulu video gösterimi yapıldı.

SELİMİYE'YE MAHYA ASILDI, SANCAK KOŞUSU YAPILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde, Edirne'nin incisi Selimiye Camii'ne de 'Birliğimiz Daim Olsun' yazılı mahya asıldı. Edirne Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ise Selimiye Camii'nin önünden 25 sporcunun katılımıyla belirlenen parkurlarda Sancak Koşusu gerçekleştirdi.

İŞ MAKİNELERİYLE TANKLARIN GEÇİŞİNİ ÖNLEDİ

15 Temmuz gecesi Edirne'de hain darbe girişiminde yaklaşık 80 iş makinesiyle tankların önünü kesen ve İstanbul'a gitmelerini önleyen iş insanı Nesim İba da o gece yaşadıklarını anlattı. Vatanı korumak için hiç düşünmeden iş makinelerine direktif verdiğini ifade eden İba, "Saat 9.00 - 9.30 sıralarıydı. Devletimizin bir görevlisi tarafından arandım ve bir kalkışmanın olduğundan bahsetti. Bu kalkışmada Trakya bölgesinden İstanbul'a hareket edecek tanklar olduğunu söylediler. Bölgemizde Suvari Köprüsü olarak adlandırdığımız Karaağaç bölgesi, Tunca ve Meriç Köprüsü ile Süloğlu mevkiinde bulunan zırhlı birlikleri engellemek amacıyla aşağı yukarı 80'e yakın kamyon ve iş makinesi sevk ettik. Hepsi kendimin. Ben o sırada Tekirdağ'daydım. Sağolsun arkadaşlarım ben Edirne'ye gelene kadar organize olmuşlar, yolları kapatmışlar. Bu 20 - 25 gün devam etti oradaki nöbetimiz. Helali hoş olsun" dedi.

'4 YILDIR AYNI DUYGUYU YAŞIYORUZ'

Eşiyle evden helalleşerek çıktığını söyleyen İba, "Tabi 4 yıl oldu. Ben inanamamıştım. Bu çağda böyle bir şeyi yapabileceklerini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Kim neyin nesidir, anlayamamıştık. Eşim ve çocuklarımla helalleşmiştim. Eşime 'ben gidiyorum' dedim ve çocuklara sahip çıkmasını istedim. O da beni bırakmadı 'ben de geleceğim' dedi. Beraber çıktık. Zaten Cumhurbaşkanımız talimatıyla, insanları meydanlara davet etti. Onunla birlikte halkımız memleketine sahip çıktı. 4 yıldır bu duyguyu halen yaşıyoruz. Biz de bunu bizden sonraki nesillere aktarmak için, unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Olabildiğince bu programlara iştirak ediyoruz. Devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuğuyla programa katılan Yalçın Kahya ise, "O gece biz de sokaktaydık. 2016 yılında böyle bir şeyin olacağı hiç aklımıza gelmezdi. Hainler inşallah cezalarını da buluyorlar. Allah bu millete bir daha böyle bir kalkışma göstermesin inşallah. Özellikle Ömer Halisdemir'i Allah peygamberimize komşu etsin" diye konuştu. Gece boyunca da camilerde sela okundu.


- Edirne
Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı - Son Dakika

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 23:28 Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
23:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 06:21:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]