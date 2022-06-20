Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri şehit ailesini ziyaret etti

20.06.2022 12:16
Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri şehit ailesini ziyaret etti

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve beraberindekiler 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde şehit düşen Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve beraberindekiler 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde şehit düşen Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti.

Şehit babası Süleyman Çetin ve annesi Hafize Çetin'i evlerinde ziyaret eden dernek üyeleri Süleyman Çetin'in Babalar Günü'nü kutladı.

Güner, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette Süleyman ve Hafize Çetin ziyaretlerle destek bulduklarını söyledi.

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Kaynak: AA

gençlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği üyeleri şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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