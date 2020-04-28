Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nden, Erbaş'a destek - Son Dakika

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Kürşat Şeyda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanında olduklarını bildirdi.

Şeyda, yaptığı yazılı açıklamada, Erbaş'ın yaptığı açıklamaları hem yasal çerçevede hem de temsil ettiği İslamiyet çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı'nın İslamiyet'in esaslarını açıkladığını belirten Şeyda, şunları kaydetti:

"Bunu yapması hem görevi gereğidir hem de açıklama yapmadan suskun oturmasını beklemek Diyanet İşleri Başkanı'nın hem görevini hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin fikir, dini inanç ve düşünce özgürlüklerini düzenleyen maddelerinin kendisine tanımış olduğu insan haklarının ihlali olacaktır. Ayrıca Sayın Ali Erbaş'ın açıklamalarının hedef kitlesi İslam inancına mensup olanlardır ve bu kitlelere inanç esaslarının doğru olarak aktarılması lazımdır ki Sayın Erbaş da bunu yapmıştır."

Erbaş'ın konuşmalarının hedef alınması ile ilgili yargı sürecinin yürütüldüğünü aktaran Şeyda, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumda tasvip edilmeyen olayların vuku bulmasından Sayın Ali Erbaş'ı sorumlu tutmak hem vicdani olmaz hem de adil bir düşünce tarzı değildir. Aynı zamanda kurulan illiyet bağını da şaşkınlık ve hayretle karşılamaktayız. Dinimize karşı saldırı niteliği taşıyan bu eylemin karşısında, Diyanet İşleri Başkanımızın sonuna dek yanındayız. Allah'ın kesin bir dille yasakladığı hatta lanetlediği, insanlığın ahlak yapısını zedeleyen ve yok etmeye çalışan konular karşısında tavrımız net ve açıktır."