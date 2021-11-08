Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneğinden İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ı kınadığını belirterek milletvekilliğinden istifa etmesinin beklendiğini ifade etti.

Türkkan'ın 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesinin kabul edilemez olduğunu aktaran Güner, "İYİ Parti Milletvekili Türkkan'ın şehit kardeşine yönelik küfrü, tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış addediyor, esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz." diye belirtti.

Türkkan'ı istifaya davet eden Güner, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlere, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağıza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz.

Türkkan'ı kınıyoruz ve derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz. Bu kalleşliğini unutmayacağız. Şehitlerimizin ahı yerde kalmaz. Bu topraklar için kanını, canını düşünmeden veren tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."