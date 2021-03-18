Edirne 3 dilde mobil aplikasyon ile turistlere tanıtılacak - Son Dakika

Edirne 3 dilde mobil aplikasyon ile turistlere tanıtılacak

EDİRNE - Edirne Genç İş Adamları Derneği (EGİAD), Bulgaristan Yambol Euro Woman Clup Derneği ile ortaklaşa Mobil Aplikasyon projesi hazırladı. EGİAD Başkanı Hakan İnci, projenin kente gelecek turistlere üç dilde hizmet vereceğini söyledi.

Edirne Genç İşadamları Derneği, Bulgaristan Yambol Euro Woman Clup Derneği ile birlikte Avrupa Birliği projesi hazırladı. Proje ortağı ile birlikte bir otelde basın toplantısı düzenleyen EGİAD Başkanı Hakan İnci, '3 dilde mobil aplikasyon' projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Yambol Euro Woman Clup Derneği Proje Koordinatörü Danıela Ilcheva, projenin iyi sonuçlar vereceğine inandığını belirterek, "Komşularla beraber proje için geçirdiğimiz süre için çok teşekkür ederiz. Yambol'daki kadın projesi bu konular için çok fazla zorluklar içinde olsa da, elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Edirne Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan İnci, hazırladıkları projenin uygulamadan ziyade topluma hizmet vereceğini söyledi.

"3 dil kullanımı ile aranan yere kolaylıkla ulaşılabilecek"

İnci, "Yambol'daki Euro Woman Kadın Kulübü ile Edirne Genç İş Adamları Derneği olarak ortak mobil aplikasyon projesi yapıyoruz. Bu aplikasyon içerisinde 3 dilde, Edirne ve ilçelerimizden 500'e yakın kültürel ve tarihi eser içeriği var, 150 tane de turistik tesis, restoran vb. işletmeler mevcut. Örneğin, ciğercisinden meyve sabunu satan esnafımıza kadar birçok yeri mobil aplikasyonumuza ekliyoruz. Toplamda Edirne'den 650 adet yer aplikasyonda yer alacak ve 650 tane yerin üç dilde anlatımı, tanıtımı olacak. Yani mobil aplikasyonumuza girildiğinde herhangi bir otel araması, tarihi eser araması yaparken Bulgarca, Türkçe ve İngilizce olarak arama yapılabilecek. 3 dil kullanımı ile aranan yere kolaylıkla ulaşılabilecek. Mobil aplikasyonumuz yüzde 90 seviyesinde hazır durumda. Sanırım 1 ay sonra bir toplantımız daha olacak. O toplantıda da aplikasyonumuzu bitmiş vaziyette sizlerle paylaşabileceğiz" dedi.