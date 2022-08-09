Edirne 3. sayfa haberi... Edirne'de 1 kız ve 1 erkek çocuğuna iğrenç taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne 3. sayfa haberi... Edirne'de 1 kız ve 1 erkek çocuğuna iğrenç taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

09.08.2022 00:59
Edirne 3. sayfa haberi... Edirne'de 1 kız ve 1 erkek çocuğuna iğrenç taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Edirne yerel 3. sayfa haberine göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 1 kız çocuğuna ve 1 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 1 kız çocuğuna ve 1 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 06.08.2022 günü Muradiye Mahallesi Mektep Sokak üzerinde oyun oynarken bir şahsın taciz edildiği ihbarı üzerine olay yerine gittikleri esnada H.A isimli müracaatçı, kızının tacize uğradığını şahsı tanımadığını söylemesi üzerine araştırmalara devam edildi. Edinilen bilgiye göre. G.A isimli 7 yaşındaki kız çocuğu ve B.K isimli 5 yaşındaki erkek çocuk mahallede oyun oynadıkları esnada tanımadıkları bir şahıs yanlarına gelerek iddiaya göre el hareketi ile 'Gel gel' diyerek ve daha sonra yanlarına giderek kız çocuğuna hitaben 'Sana para vereceğim bana eteğinin altını göster çok merak ettim göster hadi bak para vereceğim' diyerek tacize uğradığını iddia etmesi üzerine çocuklar olay yerinden uzaklaşıp okul bahçesine kaçtıklarını belirttiler. Şahsın çocukları takip ederek okul bahçesinde de aynı sözleri sarfetmesi üzerine çocuklar ağlayarak ailelerinin yanına koşarak gitti.

Bunun üzerine çocukların aileleri 112 ihbar hattını arayarak olayı anlattı. Uzunköprü Emniyet müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma büro amirliği ekipleri olayın ardından harekete geçti. Çevredeki ve okuldaki güvenlik kameralarını incelenerek şahsın H.T. olduğu belirlendi. Nöbetçi savcıya bilgi verilerek yakalama kararı çıkartılarak şahsın önce çalıştığı iş yerine ardından da ikamet ettiği eve baskın düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. 06.08.2022 günü gerçekleşen olayın müştekileri H.A ve G.K. çocukları G.A ve B.K Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrılarak şüpheli şahsısı tespit etmeleri istendi. H.A ve G.K çocukları G.A ve B.K, H.T isimli şahsı tespit etmesi üzerine olayın H.T. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şahıs ifadesinde her şeyi itiraf etmesinin ardından Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine Sevk edildi. Nöbetçi Savcıdaki ifadesinin ardından Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.T isimli şahıs çıkarıldığı Mahkemece Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz Suçlarından tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza evine gönderildi. - EDİRNE

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Edirne'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı Edirne'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı Edirne'de 1 kız ve 1 erkek çocuğuna iğrenç taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı Edirne'de 1 kız ve 1 erkek çocuğuna iğrenç taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uzunköprü, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne 3. sayfa haberi... Edirne'de 1 kız ve 1 erkek çocuğuna iğrenç taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne 3. sayfa haberi... Edirne'de 1 kız ve 1 erkek çocuğuna iğrenç taciz iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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