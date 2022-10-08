Edirne 3. sayfa haberleri: Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne 3. sayfa haberleri: Keşan'da huzur ve güven uygulaması

08.10.2022 09:21
Edirne 3. sayfa haberleri: Keşan'da huzur ve güven uygulaması

Gelen Edirne haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 989 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 989 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Bir firarinin yakalandıı denetimlerde yaklaşık 36 bin lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren ve 118 personelin katıldığı çalışmalarda 989 kişinin GBT'si sorgulandı.

Çok sayıda kahvehane, motosiklet tamircisi, hurdacı gibi yerlerin denetlendiği uygulamalarda hırsızlık suçundan aranan ve firari olan bir şahıs yakalandı.

Trafik kontrolleri ile süren denetimlerde ise 2 otomobil ve 1 motosiklet trafikten men edilirken, denetlenen 83 araçtan 21'inin sürücü ve sahiplerine ihlal ettikleri kanunun ilgili maddelerinden toplamda 35 bin 539 lira cezai işlem uygulandı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Afyon yerel haberleri... Bolvadin'de öğrencilere trafik eğitimi verildi Afyon yerel haberleri... Bolvadin'de öğrencilere trafik eğitimi verildi Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi Edirne gündem haberi: Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı Edirne gündem haberi: Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne 3. sayfa haberleri: Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:25 Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'tan futbolcularına uyarı: Henüz kazandığımız hiçbir şey yok
15:17 Rusya, rehin tutulan askerleri paylaşarak Ukrayna'ya mesaj verdi: Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak
15:04 İlişkisi varken başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım
15:04 Atatürk'ün, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırılmış görüntüsü sosyal medyayı salladı
13:58 Zonguldak'ta cami cemaatine hakaretler savuran kadın gözaltına alındı
13:54 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı
13:48 Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?
13:48 Bahçeli'den erken seçim iddialarına net cevap: Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır
13:30 İzmir'de kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı! Sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu ortaya çıktı
13:27 Murat Yıldırım-Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 15:54:04. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne 3. sayfa haberleri: Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement