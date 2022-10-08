Edirne 3. sayfa haberleri: Keşan'da huzur ve güven uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında 989 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Bir firarinin yakalandıı denetimlerde yaklaşık 36 bin lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren ve 118 personelin katıldığı çalışmalarda 989 kişinin GBT'si sorgulandı.

Çok sayıda kahvehane, motosiklet tamircisi, hurdacı gibi yerlerin denetlendiği uygulamalarda hırsızlık suçundan aranan ve firari olan bir şahıs yakalandı.

Trafik kontrolleri ile süren denetimlerde ise 2 otomobil ve 1 motosiklet trafikten men edilirken, denetlenen 83 araçtan 21'inin sürücü ve sahiplerine ihlal ettikleri kanunun ilgili maddelerinden toplamda 35 bin 539 lira cezai işlem uygulandı. - EDİRNE