Edirne 7. Kitap Fuarı kapsamında Edirne Şehir Tarihçileri ve Eserleri söyleşisi düzenlendi.

Edirne Şehir Tarihçileri ve Eserleri kitabının yazarı ve İstanbul Arel Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ender Bilar, Edirne'ye daha çok eser bırakmak için yola çıktığını söyledi.

Merhum Dr. Ratip Kazancıgil'in Edirne sevdasıyla bilindiğini ve Kazancıgil'in öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Bilar, "Sevgili hocamız Edirne için çalıştı, Edirne'ye çeşitli eserler kazandırdı. Yaşamının son günlerinde de gerçekleştirmek istediği iki projeden bahsederdi. Bunlardan birisi Sultan II. Bayezid Külliyesi mutfaklarının müzeye dönüştürülmesi, diğeri de Edirne Şehir Tarihçileri Müzesi idi. Bu projeleri üniversiteye sunduk ve Edirne'ye kazandırılması gayet güzel olur." diye konuştu.

Edirne Şehir Tarihçileri ve Eserleri kitabında da kentin tarihi hafızasını kaleme aldığını dile getiren Bilar, şunları kaydetti:

"Edirne için doğru bilgiyi araştırarak gelecek nesillere sunmaya çalıştık. Amacımız yüzlerce yıl sonra da Edirne'mizin doğru ve anlaşılır dilde bilinmesidir. Kitabımda Edirne için önemli ve Edirne'ye katkı sunmuş isimlere yer verdim. Abdurrahman Hibri, Ahmet Badi, Ahmet Korkut, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Beşir Çelebi, Evliya Çelebi, Lady Montagu, Prof. Dr. M. Tayyip Gökbilgin, Mustafa Şevket Dağdeviren, Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Osman Nuri Peremeci, Örfi Mahmut Ağa, Rakım Ertür, Dr. Ratip Kazancıgil ve Dr. Tosyavizade Rıfat Osman yer alıyor. Ayhan Tunca, Nilüfer Gökçe, Tayyip Yılmaz, Tekin Sayınbaş ve Oral Onur da kitabımızda şehir tarihçileri bölümündedir."

Söyleşiye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, akademisyen, öğretmen, öğrenci ve kitapseverler katıldı.

Yazar Bilar, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.