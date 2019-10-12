Edirne 7. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Edirne ve Trakya bölgesindeki kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği Edirne 7. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.



Edirne Belediyesi'nin bu yıl 7'incisini düzenlendiği ve 11-20 Ekim 2019 tarihlerinde Öztaş Global Garden'da gerçekleştirilecek olan Edirne Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.



Törene Edirne Vali Vekili Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan, Onur Konuğu Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, vatanımızın ve milletimizin özgürlüğü, bağımsızlığı ve gerçek anlamda bekası için mücadele eden; canlarını hiçe sayarak kahramanca çarpışan silahlı kuvvetleri mensuplarımızdan bir evladımız şehit oldu. Ona Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek sözlerine başladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına destek olmak adına Edirne'nin ana arterlerinin Türk Bayrakları ile donatıldığını ifade eden Başkan Gürkan, "İsterim ki tüm hemşehrilerin evlerini ve iş yerlerini, bu harekat devam ettiği müddetçe Türk Bayrak'ları ile süsleyerek, ordumuzun kahraman evlatlarına destek olmayı sürdürsünler" diyerek, Edirne Halkı'na çağrıda bulundu.



Edirne'nin kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahip



Edirne Kitap Fuarı'nın bu yıl 7'incisinin düzenlendiğini ifade eden Gürkan, "Edirne Kitap Fuarı; Edirne'nin kültür ve sanat yaşamında gerçekten de önemli bir yer, önemli bir kazanım edindi. Bundan 2 yıl önceki rakam ile ifade etmek gerekirse, yani 5'inci kitap fuarında ziyaretçi sayımız 45 bindi. Bu Edirne nüfusu ölçeğine göre oldukça iyi sayılabilecek bir rakam. ve gözlediğimiz kadarıyla Edirneliler, gerçekten de Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir kitap okuma sayısına sahip" diye konuştu.



Edirne 7. Kitap Fuarı, 11-20 Ekim 2019 tarihlerinde Öztaş Global Garden'da ziyarete açık olacak. - EDİRNE