Son Dakika Haberleri: Edirne açıklarında 1 saat arayla toplam 68 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Edirne açıklarında 1 saat arayla toplam 68 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından 1 saat arayla toplam 68 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Edirne açıklarında 1 saat arayla toplam 68 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından 1 saat arayla toplam 68 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 00.10'da, Edirne ili Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (14 erkek, 5 kadın, 17 çocuk) yakalandı. Yine aynı tarihte saat 01.10 sıralarında, Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen (10 erkek, 7 kadın, 15 çocuk) yakalandı.


Gözaltına alınan toplam 68 düzensiz göçmen, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti
Adana'da bir kişi, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı Üsküdar'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne açıklarında 1 saat arayla toplam 68 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]