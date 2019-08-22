Edirne açıklarında 1 saat arayla toplam 68 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından 1 saat arayla toplam 68 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 00.10'da, Edirne ili Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen (14 erkek, 5 kadın, 17 çocuk) yakalandı. Yine aynı tarihte saat 01.10 sıralarında, Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen (10 erkek, 7 kadın, 15 çocuk) yakalandı.



Gözaltına alınan toplam 68 düzensiz göçmen, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE