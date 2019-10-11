Son Dakika Haberleri: Edirne açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Edirne açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Edirne'nin, Enez ilçesi Gülçavuş açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında 12 çocuğunda bulunduğu toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin, Enez ilçesi Gülçavuş açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan aralarında 12 çocuğunda bulunduğu toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlarca 10 Ekim 2019 tarihinde saat 05.45'te, Edirne ili Enez ilçesi Gülçavuş açıklarında hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen (10 erkek, 11 kadın, 12 çocuk) yakalandı.


Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
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