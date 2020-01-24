Edirne açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi açıklarında hareketlilik tespit etti. Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 10'u çocuk 35 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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