Edirne açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Edirne açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
7 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi açıklarında hareketlilik tespit etti. Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 10'u çocuk 35 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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