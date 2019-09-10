Son Dakika Haberleri: Edirne açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesi güneyi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesi güneyi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül 2019 tarihinde saat 05.15'te, Edirne ili Enez ilçesi güneyinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen (17 erkek, 11 kadın, 10 çocuk) yakalandı.


Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
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