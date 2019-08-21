Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
'nin Enez
ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Enez ilçesi Altınkum
açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 47 Afganistan
ve 2 İran
uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (28 erkek, 8 kadın, 13 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi. - EDİRNE
149 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında kurtarıldı Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı Kadıköy'de izinsiz kayyum gösterisi yapanlar, esnafı bıçakladı Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı