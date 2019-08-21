Son Dakika Haberleri: Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Enez ilçesi Altınkum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 47 Afganistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (28 erkek, 8 kadın, 13 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE
Yunanistan, Edirne, Enez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:12 Kaynak: İHA
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