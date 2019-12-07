Son Dakika Haberleri: Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal: "Müdahale aşamasında dünyada ilk üçteyiz"
Son Dakika Güncel Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal: 'Müdahale aşamasında dünyada ilk üçteyiz' - Son Dakika

Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal: "Müdahale aşamasında dünyada ilk üçteyiz"

6 saat önce

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal, göreve atanması dolayısıyla, kentteki AFAD gönüllüleri ve basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal:

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal, göreve atanması dolayısıyla, kentteki AFAD gönüllüleri ve basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi.

Altındal, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, AFAD olarak insani yardım ve acil müdahalelerde başarılı olduklarını söyledi.

AFAD'ın sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı noktalarındaki olaylara müdahale ettiğini dile getiren Altındal, şunları kaydetti:

"Biz müdahale aşamasında dünyada ilk üçteyiz diyebilirim. 2012 yılında daha kurumumuz 3 yaşında iken meydana gelen Van depremine hiçbir yardım almadan kendi imkanlarımızla baş edebildik. Bir yıl içinde 18 bin afet konutunu tamamlayıp teslim ettik, bu, geldiğimiz noktayı gösteriyor. 2013-2014 ve 2015 yıllarında üst üste üç yıl dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduk. 2017 yılında 6 milyar 300 milyon dolarla dünyanın en çok yardım yapan ikinci ülkesi olduk."

AFAD olarak Edirne'de arama kurtarma eğitimlerine ağırılık verdiklerini belirten Altındal, bu kapsamda 20 bin kişiye ulaştıklarını kaydetti.

Türkiye, Edirne, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan yeni iddia: En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer'dir
Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 21:19:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal: "Müdahale aşamasında dünyada ilk üçteyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]