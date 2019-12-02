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Edirne AFAD Müdürlüğüne Ali Altındal getirildi

6 saat önce

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) Ali Altındal atandı.

Edirne AFAD Müdürlüğüne Ali Altındal getirildi, System.String[]

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) Ali Altındal atandı.

Edirne AFAD İyileştirme Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Altındal, Edirne AFAD müdürlüğüne getirildi.

Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde 2007'de arama kurtarma teknisyeni olarak göreve başlayan, 2008'de Edirne Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak görevine devam eden Altındal, 2012'de şef kadrosuna atandı.

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde protokol şef vekili olarak 2014'te görev yapan Altındal, İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili olarak da görev yaptı.

Erzurum, Edirne, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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