Edirne afganistanlı 11 yaşındaki esma: savaş içinde büyüdüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne afganistanlı 11 yaşındaki esma: savaş içinde büyüdüm - Son Dakika

Edirne afganistanlı 11 yaşındaki esma: savaş içinde büyüdüm

6 saat önce

Afganistanlı 11 yaşındaki Esma: Savaş içinde büyüdümYUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye gelen Afgan ailenin kızı Esma Muhammedi (11), Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek, "Kendi vatanımda savaş yaşadığım için buraya geldik.

Afganistanlı 11 yaşındaki Esma: Savaş içinde büyüdüm

YUNANİSTAN'a geçmek için Edirne'ye gelen Afgan ailenin kızı Esma Muhammedi (11), Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek, "Kendi vatanımda savaş yaşadığım için buraya geldik. Ben küçükken Afganistan'da hep savaş vardı. Ben savaşın içinde büyüdüm. Orada bomba atılıyor, insanların çocukların önünde kafaları kesiliyordu" dedi.

Türkiye'nin göçmenleri durdurmama kararı sonrası farklı uyruklardan binlerce aile Edirne'ye geldi. Sınıra gelen Afgan ailenin kızı Esma Muhammedi, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Afganistan'da yaşanan savaştan çok etkilendiğini söyleyen Muhammedi, "Kendi vatanımda savaş yaşadığım için buraya geldik. Ben küçükken Afganistan'da hep savaş vardı. Ben savaşın içinde büyüdüm. Orada bomba atılıyor, insanların çocukların önünde kafaları kesiliyordu. Ben böyle bir yerde büyüdüm. Orada arkadaşlarımız, komşularımız var. Hatta orada savaş devam ediyor. Biz savaştan kurtulmak için geldik buraya. Hala rahat bir yaşam olmuyor yani. Sıcak bir ev, doğru düzgün bir yere gidemiyoruz. Soğuktan annem ve kardeşim hastalandı. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Türkiye kötü bir yer, kötü bir ülke değil" diye konuştu.

'AVUKAT OLMAK İSTİYORUM'

Okuyup avukat olmak istediğini söyleyen Esma Muhammedi, "Bizim gibi insanların hakkını yememek için ben onları korumak istiyorum. Burada bir sürü çocuk var. Bazıları ölüyor, bazıları da hastalanıyor. Ben onların hakkını korumak istiyorum. Biz de insanız, bizim de hakkımız var. En büyük hayalim avukat veya ressam olmak. Avrupa'ya gideceğiz. Oradan da Almanya. Ben okumayı özledim. Ders çalışmayı özledim" dedi.

ONLARIN DA ÇOCUKLARI VAR

Yunanistan askerlerinin davranışlarına çok üzüldüğünü söyleyen Esma Muhammedi, "Yunan askerleri gaz bombası atıyorlar. Bilmiyorum, onlar çok kötü davranıyorlar. Bazıları üç kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmış diyorlar. Onların vicdanı yok, onlar da biraz acısın. Biz de insanız. Biz de çocuğuz, onların da çocuğu var" diye konuştu.

Edirne afganistanlı 11 yaşındaki esma: savaş içinde büyüdüm

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mülteciler, Yunanistan'ın koyduğu engeli halatla yıkmaya çalıştı
Yunan polisi, sığınmacılara otomatik tüfeklerle ateş açtı Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne afganistanlı 11 yaşındaki esma: savaş içinde büyüdüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]