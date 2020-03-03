Edirne afganlı kuzenler: ya öleceğiz, ya da geçeceğiz - Son Dakika
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Edirne afganlı kuzenler: ya öleceğiz, ya da geçeceğiz

6 saat önce

Afganlı kuzenler: ya öleceğiz, ya da geçeceğizAVRUPA'ya gitmek umuduyla aileleriyle geçtikleri Yunanistan'dan bindirildikleri kayıkla geri gönderilen çocuklardan Afganistanlı Aliye Tacik (12) ve Fatma Hüseyin (13), babaları ile dayılarının dövüldüğünü, kendilerinin de telefon ve paralarına...

Afganlı kuzenler: ya öleceğiz, ya da geçeceğiz

AVRUPA'ya gitmek umuduyla aileleriyle geçtikleri Yunanistan'dan bindirildikleri kayıkla geri gönderilen çocuklardan Afganistanlı Aliye Tacik (12) ve Fatma Hüseyin (13), babaları ile dayılarının dövüldüğünü, kendilerinin de telefon ve paralarına el konulduğunu anlattı. Aliye Tacik, Türk askerinin kendilerine sahip çıktığını söyleyerek, "Aynı şeyleri yaşamaktan korkuyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok. Umudumuzu denemek istiyoruz. ya öleceğiz ya da geçeceğiz" dedi.

Türkiye'den geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet giderek artıyor. Aileleriyle birlikte geçtikleri Yunanistan'da yakalanıp, şiddet gören kuzenler Aliye Tacik ve Fatma Hüseyin, telefonları ile paralarına el konularak, kayıkla geri gönderildiklerini söyledi. Türk askerinin aileleriyle birlikte sahip çıkarak, kurtardığı kuzenler, Avrupa şanslarını denemek için bugün bir kez daha Pazarkule Sınır Kapısı'na geldi.

Afganistan'dan geldiklerini, Avrupa umuduyla sınırı geçtiklerini anlatan Aliye Tacik, "Yunanistan'a geçtik fakat bizi yakaladılar. Babamı ve amcamı dövdüler, eziyet ettiler. Gece yarısı uyandırdıp, kayıkla bu tarafa gönderdiler, ormana gönderdiler. Türk askeri bizi kurtardı. Fakat hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimize el koydular" dedi.

Telefonları ve paralarına Yunan görevlilerinin el koyduğunu söyleyen Fatma Hüseyin de, "Telefonumuz, kimliğimizi, paramızi, her şeyimizi aldılar. Babamı gözümün önünde dövdüler. Bırakmadılar babamı. Dayımın bir ayağı yok, ona bile işkence ettiler. Yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şeyleri yaşamaktan korkuyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok. Umudumuzu denemek istiyoruz. ya öleceğiz ya da geçeceğiz" diye konuştu.

Edirne afganlı kuzenler: ya öleceğiz, ya da geçeceğiz

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:30 Kaynak: DHA
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