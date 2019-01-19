Son Dakika Haberleri: Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Hap Tatbikatı

Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Hap Tatbikatı

1 saat önce

Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı yapıldı.

Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Hap Tatbikatı, System.String[]
Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı yapıldı.

Hastanelerin afet ve acil durumlara ilişkin risklerini önlemek ve azaltmak, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı kılmak amacıyla hazırlanan Hastane Afet Planı kapsamında tatbikat yapıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Tatbikat senaryosu gereği Hizmet Binamız kalorifer dairesinde doğalgaz kaçağı sonrasında elektrik anahtarının açılması sonucu kazan dairesinde yangın çıkmış Kırmızı Kod ihbarıyla Olay Yönetim ekibi toplanmıştır. HAP Başkanı tarafından 1. Seviye Acil Müdahale Planı aktive edilmiştir. Mor Kod akabinde Sarı Kod ilan edilerek hasta, hasta yakınları ve personelin acil toplanma alanına tahliyesi gerçekleşmiştir. Olayda etkilenen 1 kişi merkezimiz ilk yardım ekibi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı" denildi.

Yangından yaralanan 1 çalışanın Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildiği, HAP başkanı tarafından Yeşil Kod ilan edilerek tatbikat sona erdirildiği belirtildi. Tatbikat sonunda yapılan toplantıda Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Alparslan Bülbül tatbikatta görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.

HAP'ın temel hedeflerinin, hastanelerin afet tehlikeleri karşısında zarar görebilirliğini azaltarak, personelin, hasta ve hasta yakınlarının can ve mal güvenliğini korumak, yatırım ve donanımın zarar görmesini önlemek olduğu belirtildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:33 Kaynak: İHA

Edirne, Güncel
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