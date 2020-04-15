Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, bir yatakta 3-4 çocuğun yatırıldığı, yerlerde yatan çocukların da olduğu bir yatakhaneden çekilen görüntüleri "Edirne Çocuk Esirgeme Kurumu" şeklinde paylaşan kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyadan "Edirne de çocuk esirgeme kurumunda çocukların hali, Allah'ım bu nasıl zulüm sessiz kalmayalım" başlığıyla paylaşılan görüntülerin İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kuruluşların hiçbirinde olmadığını belirtti.

Asılsız paylaşımı yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Kemal Kandemir isimli hesabından, Facebook adlı sosyal medya platformunda paylaştığı videodaki çocukların görüntüleri kurum olarak bizleri de gerçekten üzmüş ve derinden etkilemiştir. Ancak Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak paylaşılan görüntülerin İl Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan kuruluşların hiçbirinden olmadığı aşikardır.

Yüce milletimizin, devletimizin, kuruluşlarımızın ve çalışanlarının itibarını zedelemeye yönelik yapılan bu asılsız paylaşımla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2020/4078 soruşturma numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olarak çocuklarımızın hakkını ve devletimizin itibarını hiçbir şekilde zedeletmeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarım."

Görüntülerde neler var?

Yirmiye yakın sıralı yatağın bulunduğu ancak yatak sayısının en az 3 katı çocuğun yataklara 4-5'er kişi olarak yatırılarak uyutulmaya çalışıldığı görülen videoda 10'a yakın çocuğun da yerde yattığı görülüyor.

Yetkililerce videoda yer alan çocukların çekik gözlü olması nedeniyle görüntülerin bir Uzak Doğu ülkesinde bir kreşin yatakhanesinden kaydedildiği tahmin ediliyor.