EDİRNE AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel EDİRNE AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi - Son Dakika

EDİRNE AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi

6 saat önce

AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibiAK Parti Edirne İl Başkanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Evde Kal Edirne' adıyla klip hazırlandı.

AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Evde Kal Edirne' adıyla klip hazırlandı. Kentin çeşitli mahallelerinde yaşayan 65 yaş ve üzerindekilerin yer aldığı klipte, 'Ben evdeyim, siz de evde kalın' mesajı verildi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde Kal Edirne' adıyla klip çekildi. Özellikle 65 yaş ve üzerindekilerin rol aldığı klipte, 'Ben evdeyim, sen de hepimiz için evde kal', 'Kızanım sakın sokağa çıkmayın', 'Cumhurbaşkanım sizi dinliyorum, evimde kalıyorum' mesajları verildi. AK Parti İl Başkanlığı'nın #EvdeKalEdirne etiketiyle sosyal medyadan paylaştığı video, ilgi çekti.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, evde kalmanın, koronavirüs salgınına karşı en etkili önlem olduğunu belirterek, "Herkesin hayatı tek tek değerli ve herkesin hayatı diğerine bağlıdır. Sevdikleriniz ve kendiniz için evinizde kalın. Devletimiz tüm kurumları ile titizlikle ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Vatandaşlarımız da aynı hassasiyeti göstererek evlerinde kalsın. Bu salgının hep birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.

EDİRNE AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi

AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:51 Kaynak: DHA

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