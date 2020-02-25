Edirne alkollü yakalanan servis şoförüne velilerden tepki - Son Dakika

Alkollü yakalanan servis şoförüne velilerden tepki

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, trafik uygulamasında durdurulan içinde 17 özel eğitim öğrencisinin bulunduğu servis minibüsünün şoförü Ü.A.'nın alkollü çıkmasına, çocukların velileri tepki gösterdi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde, şehir içinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler ile servis araçlarını denetledi. Ekipler, Yeni Mahalle'de içerisinde Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 17 öğrencinin bulunduğu Ü.A. yönetimindeki servis minibüsünü durdurdu. Yapılan kontrolde servis şoförü Ü.A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Ü.A.'nın ehliyetine 6 süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ile 'karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde uymamak' suçlarından 1513 lira para cezası uygulandı.

Öğrenciler ise derse geç kalmamaları için yetki belgesi bulunan bir polis memurunun kullandığı servis minibüsüyle okula bırakıldı. Minibüs daha sonra trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu idaresi, servis şoförü Ü.A. ile olan sözleşmesini feshetti.

'HİÇBİRİNİN İÇKİ İÇMEMESİ LAZIM'

Öğrenci velisi Şirin Orakçı, olmaması gereken bir olayın yaşandığını belirterek, "Sonuçta çocuklarımızı taşıyorlar. Olmaması gereken bir şeydi. Ama onun da cezası verildi. Kurallara uymaları gerekli. Temiz ve düzenli olmalılar. Bizimle konuşmaları şart değil. Hiçbirisinin içki içmemesi lazım. Çünkü can taşıyorlar. Bizim evlatlarımız özel çocuklar. 2 misli daha çok dikkat etmeleri lazım" dedi.

'DAHA FAZLA SORUMLULUK SAHİBİ OLMALARI GEREKİYOR'

Rahne Çavdar ise servis sürücülerinin özel çocukları taşıdıkları için daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, "İnsan taşıyorlar. Daha fazla sorumluluk sahibi olmaları gerekiyor. Kurallara uymaları gerekiyor. Zaten bunu biliyor, olmalılar. Can taşıyorlar. Özel hayat kimse karışamaz. Ama sabahları şoförlük yapıyorsun. Bunu iyi bilmeliler. Biz onlara canlarımızı, çocuklarımızı teslim ediyoruz" diye konuştu.