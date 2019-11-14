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Edirne ara bölgede bekleyen terörist, abd'ye gönderilecek
7 saat önce
EDİRNE Ara bölgede bekleyen terörist, ABD'ye gönderilecek (ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ)
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:22 Kaynak: DHA
EDİRNE Ara bölgede bekleyen terörist, ABD'ye gönderilecek (ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ)
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