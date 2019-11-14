Son Dakika Haberleri: Edirne ara bölgede bekleyen terörist, abd'ye gönderilecek
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Edirne ara bölgede bekleyen terörist, abd'ye gönderilecek

7 saat önce

EDİRNE Ara bölgede bekleyen terörist, ABD'ye gönderilecek (ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ)

EDİRNE Ara bölgede bekleyen terörist, ABD'ye gönderilecek (ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ)

Edirne ara bölgede bekleyen terörist, abd'ye gönderilecek

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:22 Kaynak: DHA
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