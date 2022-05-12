Edirne Araştırmaları Sempozyumu başladı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Edirne Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

TÜ ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış programında, Balkan Senfoni Orkestrası eşliğindeki saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Program, şef Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki orkestranın mini konseriyle devam etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin 8 bin 400 yıllık tarihe sahip bir kent olduğunu söyledi.

Kentin pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Tabakoğlu, "Edirne, Doğu ve Batı medeniyetlerinin her zaman karşılaşma noktası olmuş. Bilinen 16 meydan savaşıyla belki dünyadaki en çok meydan savaşının yapıldığı yer olan bir kent burası. Kültürlerin buluşma noktası, İpek Yolu'nun ve Roma yollarının geçtiği bu stratejik nokta, Osmanlı'nın da çok dikkatini çekmiş ve fethedildiği an da hemen başkent yapılmış." dedi.

Tabakoğlu, Edirne'nin Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde hızlı bir inşa süreci geçirdiğini dile getirdi.

Edirne'nin, İstanbul'u fetheden şehir olduğuna vurgu yapan Tabakoğlu, "Aslında İstanbul fethedilip başkent olduktan sonra bile Edirne, bir eş başkent gibi padişahın buraya gelmesiyle devletin de buraya geldiği 1800'lerin sonuna kadar bir eş başkent olarak devam etmiş kutlu bir şehir." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül ise Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan Edirne'nin, Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Kentin stratejik konumu ve tarihiyle öne çıktığını dile getiren Prof. Dr. Öncül, "İstanbul'dan baktığımda Edirne'nin tarihi ve kültürel önemine, tarihin geleceğe doğru aktarılmasında çok önemli bir üs olduğuna inanıyorum. Stratejik olarak yerleştiği lokasyon itibarıyla, kültürel ve tarihi zenginlikleri açısından Edirne, Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi." dedi.

TÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu da 3 gün sürecek sempozyumda, Edirne'nin farklı yönleriyle ele alınacağını belirterek, başarılı bir sempozyum geçirilmesi temennisinde bulundu.

Açılış programına, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum, cumartesi günü sona erecek.