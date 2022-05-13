Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda Pierre Loti anlatıldı - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Fransız gazeteci Pierre Loti'nin Balkan Savaşı sırasında Edirne'ye gelerek yaşananları tüm gerçekliğiyle Avrupa kamuoyuna duyurduğunu söyledi.

Çoruk, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda "Pierre Loti'nin Balkan Savaşı Sırasında Gerçekleştirdiği Edirne Seyahati" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Fransız gazetecinin Türk ve Osmanlı dostu olduğunu belirten Çoruk, Loti'nin Balkan Savaşı sırasında Edirne'de yaşananları yazdığı haberler ve çektiği fotoğraflarla Avrupa kamuoyuna yansıttığını dile getirdi.

Çoruk, Loti'nin haberleriyle işgal kuvvetlerinin Edirne halkına yaptığı mezalimi duyurduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu savaş sırasında Osmanlı, Avrupa kamuoyunda ciddi anlamda bir tanıtım sıkıntısı çekmiştir. O dönemde yaratılan imge Türklerin savaşta haksız olduğu ve kesinlikle yardım edilmemesi yönündeydi. Oldukça da etkili olmuş, Avrupa kamuoyu bu düşünceler etrafında şekillenmişti. Böyle bir dönemde Osmanlı'nın haklarını savunan en önemli kişi Pierre Loti'dir.

Pierre Loti, Fransız kamuoyu ve devletini karşısına almak pahasına Osmanlı'nın haklarını savunmuştur. Bu savaşta Bulgar ve Yunanlıların haksız olduğunu dile getiren makaleler ve yazılar yazmıştır. Bazen sansüre uğramış, kendi tabanından ciddi tepkiler görmüştür ama Türk dostu tavrını ölümüne kadar muhafaza etmiştir."

Çoruk, Loti'nin savaşın ardından İstanbul'a davet edildiğini ve törenle karşılandığını sözlerine ekledi.