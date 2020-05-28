Edirne Arıcılar Birliği'nden Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Ör'e ziyaret - Son Dakika

Edirne Arıcılar Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu, Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör'ü ziyaret etti.

Birliğin çalışmaları ve Sakarya'da gerçekleştirilen bal üretimi hakkında bilgi alan Altınordu, yaptığı açıklamada, insanların sağlıklı ve doğal bal tüketmelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Altınordu, Trakya bölgesine gelen Sakaryalı arıcılarla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Arıcılarımızın sorunlarıyla ilgileniyoruz, bal tenekeleri, arı malzemeleri gibi birtakım eksikliklerini gideriyoruz." dedi.

Sakarya Arı Üreticileri Birliği Başkanı Ör de geleceğe dönük projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Özellikle romatizma, eklem, deri, damar hastalıkları ve çeşitli dermatolojik hastalıklarda kullanıldığı bilinen arı zehri kremi üretimi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin destekleriyle bir proje hazırladıklarını belirten Ör, şunları kaydetti:

"Eski Mısırlıların, Çinlilerin ve Hintlilerin bal arısı zehrini çeşitli hastalıkların tedavisinde kullandığı bilinmektedir. Bal arısı zehrinin özellikle romatizmal, eklemsel ve çeşitli dermatolojik hastalıklarda kullanımı öteden beri çeşitli kaynaklarda sıkça işlenen bir husustur. İnşallah bu projemizi de hayata geçiririz."

Ör, Sakaryalı arıcılara verdiği desteklerden ötürü Altınordu'ya teşekkür etti.