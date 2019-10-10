Edirne asayiş

Uzunköprü'de 2 şüpheli gasp suçundan tutuklandı.

Jandarmaya başvuran Ü.A. Malkoç köyünde 3 kişi tarafından darbedilerek cep telefonu, para ve altınının gasp edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Yapılan soruşturma sonunda gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Y.D. ve S.A. tutuklandı, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Kum midyesi yakalandı

Keşan'da bir otomobilden denizden çıkarılması yasak olan kum midyesi ele geçirildi.

Yenimuhacir beldesinde jandarma E.D'nin idaresindeki otomobili durdurdu. Yapılan aramada, araçta 900 kilogram beyaz kum midyesi bulundu.

E.D'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan bin 35 lira, 2 bin 86 lira da da trafik cezası uygulandı.

-Sikkeye rastlanılmadı

Yalnızgöz Köprüsü altında define araması sonucu bulunduğu iddia edilen sikkeler bir evde arandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten şüpheli Ç.S'nin evinde arama yaptı.

Köprü altındaki define aranması olayı ile bağlantılı olan aramada gizlendiği iddia edilen sikkelere rastlanılamadı.

-Motor yağı içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Uzunköprü'de yanlışlıkla motor yağı içen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Karapınar köyünde yaşayan 3 yaşındaki İ.M.A'nın evdeki motor yağını içtiğinin anlaşılması üzerine ailesi tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.M.A. müşahede altında tutuluyor.