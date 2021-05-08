EDİRNE AŞILAMADA BİRİNCİ OLAN EDİRNE'DE, VALİ CANALP: KÖY KÖY DOLAŞIP AŞI YAPTIK - Son Dakika

SAGLIK Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Türkiye genelinde en az bir doz aşı uygulanan iller arasında Edirne birinci olarak açıklandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Seyyar aşılama ekipleri kurmak suretiyle köylerden hastanelere ve sağlık kurumlarına gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızı da biz köylere gitmek suretiyle aşı yaptık. Yani sağlık ekiplerimiz fedakarca çalıştı. Kendileri köy köy dolaşmak suretiyle aşılama yaptılar" dedi.

Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde en az bir doz aşı uygulanan iller arasında Edirne birinci sırada yer aldı. Edirne'de bugüne kadar birinci doz 120 bin 609, ikinci doz 88 bin 811 kişi olmak üzere toplam 209 bin 420 kişi aşılandı. Edirne'yi Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Muğla izledi. Aşılamanın tüm hızıyla devam ettiği kentte Edirne Valisi Ekrem Canalp, başarının birden fazla nedeninin olduğunu söyledi. Canalp, hem yaşlı nüfusun fazla olması, hem çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşlara ulaşmaları, hem de köylerden kente gelemeyecek durumda olanlar için kurdukları seyyar aşılama ekiplerinin bu başarıda büyük payı olduğunu söyledi.

'KENDİSİ RANDEVU ALAMAYANLAR İÇİN BİZ DEVREYE GİRİYORUZ'

Aşılamada, yaş faktörünün önemine vurgu yapan Canalp, "Yani yaşlı nüfusun fazla olduğu illerde aşılama nispeten daha fazla çıkıyor. Biz Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusa sahip il değiliz ancak şu anda aşılamada birinci il Edirne'dir. Bunun sebebi de kurmuş olduğumuz bir çağrı merkezimiz var. Çağrı merkezimizde, kendisi randevu alamayan vatandaşlarımızı öncelikle tespit ediyoruz, tespit ettikten sonra telefon numaralarına ulaşıyoruz, sonrasında da arıyoruz ve kendileri yerine randevularını biz alıyoruz. İkincisi ise aşılama konusunda tereddütü olan vatandaşlarımız varsa bunlar sağlık personelleri tarafından aranıyor ve bilgilendirme yapılıyor. Tabiiki nihai karar vatandaşlarımıza aittir, aşıyı kabul etmek ya da etmemek kendilerine ait" dedi.

'EKİPLERİMİZ KÖY KÖY DOLAŞIP AŞI YAPTI'

Köylerde yaşayıp kente gelemeyecek durumda olanlar için de seyyar aşılama ekibi kurduklarını belirten Vali Canalp, "Bu ikisinin dışında ayrıca seyyar aşılama ekipleri kurmak suretiyle köylerden hastanelere ve sağlık kurumlarına gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızı da biz köylere gitmek suretiyle aşı yaptık. Yani sağlık ekiplerimiz fedakarca çalıştı. Kendileri köy köy dolaşmak suretiyle aşılama yaptılar" diye konuştu.

Vali Canalp, Edirnelilerin bilinç düzeyinin yüksek olduğunu belirterek, "Bunların hepsi, yaşın yüksek olması, çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları arıyor olmamız ve vatandaşlarımızı aradıktan sonra köylerde aşılama yapmamız tabi bunların üzerine de Edirneliler'in bilinç düzeyi, anlayışlarının yüksek olması en büyük faktördür. Hepsi biraraya geldiği zaman da Türkiye'nin şampiyonu yaptı Edirne'yi" ifadelerini kullandı.

Vali Canalp ayrıca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının yüzde 50 düşüş yaşandığını söylediği kentte, bu düşüşün daha hızlanmış şekilde devam ettiğini kaydetti.