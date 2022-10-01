Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

01.10.2022 16:36

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, şehitler için anma töreni düzenlendi.

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, şehitler için anma töreni düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince şehitlikte düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 Temmuz Kur'an Kursu Hafızı İlkay İsmail ve AGD Bölge Başkanı Muzaffer Aktürk Kur'an-ı Kerim okudu.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt eşliğinde şehitler için dua edildi.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, törende yaptığı konuşmada, Galiçya'dan, Balkanlardan ve Çanakkale cephesinden yaralı getirilen binlerce vatan evladının 2. Abdülhamid'in emriyle yaptırılan Edirne Asker Hastanesinde tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde 52 bin şehidin yattığını ifade eden İriş, "Aziz vatanımızı küffarın işgalinden kurtarmak için mücadele eden her bir askerimiz olağanüstü birer kahramanlık örneğidir." dedi.

Geçmişini iyi bilenlerin, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini belirten İriş, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin her tarafında şehitlerimizle alakalı şehitlerimizi anmaya dönük çalışmalar yapılıyor. Şehitlerimizi anmak yıl içerisinde böyle etkinlikler yapmak çok çok önemlidir. Ama daha önemli olanı var. O da şehitleri anlamak. Şehitlerimizin bize miras bırakmış oldukları cesaret, fedakarlık, azim, iman ve inançla ilgili kararlılıklarını gelecek nesillere aktarmanın mücadelesini vermekteyiz. Dünyamızın Mekke'nin fethi ruhuna, Kudüs'ün fethi ruhuna, İstanbul'un fethi ruhuna, Çanakkale Zaferi'nin ruhuna ihtiyacı vardır.

Şehitler için hatimler okunuyor. Bugün hem İslam aleminin hem insanlığın bu hatimlerde okunan öze ihtiyacı vardır. İşte buradaki şehit dedelerimizin ruhaniyeti ile buluşan gençler, yüce kitabımız Kur'an'ın ve Sevgili Peygamberimizin yolunda olma gayretindedirler."

Konuşmaların ardından törene katılan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Jandarma Komutanı Taşkın Keleş, Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, AGD üyeleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Çanakkale, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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