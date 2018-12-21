Son Dakika Haberleri: Edirne Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88'nci Yılı Düzenlenen Törenle Kutlandı

Edirne Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 88'nci Yılı Düzenlenen Törenle Kutlandı

3 saat önce

Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 88'nci yılı kutlamaları İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortejin Atatürk Anıtı önüne kadar yürümesiyle başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'in anıta çelen sunmasının ardından kalabalık belediye binasına yürüdü. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk'ün 1930 yılında Cumhurbaşkanı olarak gelip kaldığı, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Vatandaşlara açılan odada ziyaretçiler Atatürk'ün heykeliyle hatıra fotoğrafları çektirildi. Kutlama programına Halk Eğitim Merkezi'nde lise öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle devam edildi. Öğrenciler müzik eşliğinde Atatürk'ün Edirne'ye gelişini anlattığı müzikal gösteride, izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:24 Kaynak: DHA

Türkiye, Edirne, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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