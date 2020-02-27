Edirne avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi - Son Dakika

Edirne avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi

6 saat önce

EDİRNE Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi.

EDİRNE Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Edirne avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

21 yıllık polis, Wushu Kung Fu Federasyonunca düzenlenen şampiyonada Avrupa 2.si oldu
Karantinaya götürülen koronavirüs vakasını gören İtalyanlar kaçışmaya başladı 66 milyon liralık destek, su ürünleri yetiştiricilerinin hesaplarına yarın yatırılacak RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

Son Dakika Haberleri
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:37:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]