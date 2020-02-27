Edirne avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi - Son Dakika

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Edirne avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi
6 saat önce
EDİRNE Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
EDİRNE Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi
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