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Edirne ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasındaEDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen H.C.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çaldığı belirlenen H.C.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kapısı açık olan apartmana giren H.C.K., dairenin kapısındaki bir çift ayakkabıyı alıp, montunun içine saklayarak, hızla apartmandan çıktı. H.C.K.'nin ayakkabıları çalma anı apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Ayakkabıların sahibinin ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, H.C.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Edirne ayakkabı hırsızı güvenlik kamerasında

Keşan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
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